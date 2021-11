Geen dampende paarden, maar stampende soul. Nacht van Hèl is even een avond

HEDEL - Voor de tweede keer beleeft Hedel een onwezenlijke eerste maandag van november. Geen dampende paarden, geen nachtelijke drukte in het dorp, geen handjeklap. Maar bij Flux vonden ze dat het toch tijd was voor een feestje. Een paar feestjes zelfs.

Na bijna anderhalf jaar gesloten te zijn geweest vonden ze het bij Flux welletjes. Vanaf donderdagavond is het, dankzij QR-codes, al vanaf donderdagavond feest. Dus toch nog een beetje het paardenmarktsfeertje in Hedel, al is ‘de nacht van...’ wat korter dan normaal. Want normaal loopt die laatste nacht in één moeite over in de markt. Wat vroeger beginnen dus en voor middernacht einde verhaal. Genoeg tijd om een leuke maandag te hebben.

Deejays

En daar zorgden de deejays wel voor in de feesttent bij Gelre's End. Om maar te zwijgen van de stampende soul van Louis Windzak. De nacht werd een avond, het is even niet anders.

‘Gelukkig dalen de coronacijfers’, is te lezen in de Paardenmarktkrant die dit jaar toch is verschenen. Helaas is die trend alweer achterhaald. Twee jaar na de 300ste paardenmarkt zullen op maandagochtend de straten leeg zijn. Er rijden ‘gewoon’ auto’s over de Voorstraat en de Blankensteijn. Geen weilanden vol geparkeerde auto's, geen kermis en ook geen dierenactivisten die komen kijken of er iets aan te merken is op het eeuwenoude evenement. Daar zullen overigens de meesten in het dorp niet rouwig om zijn.

Organisatie is geborgd

Er gaan stemmen op die beweren dat corona een eind zal maken aan de lange traditie in Hedel. Dat de paardenmarkt zijn langste tijd gehad heeft gehad, maar het lijkt er sterk op dat de organisatie van het evenement juist is geborgd. De gemeente Maasdriel heeft recent vastgelegd wie precies wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Daardoor is de paardenmarkt niet langer afhankelijk van de inzet van de mensen die dat al jaren op zich nemen.

Benkske

Vandaag laten die mensen iets na aan de Hedelse bevolking. In het plantsoen op de hoek van de Wilhelminastraat en de Voorstraat komt een Hèls Benkske te staan, ontworpen door Jan van Hekezen. Het geschenk aan het dorp is bekostigd uit de opbrengst van het jubileumboek over de 300ste markt. En zo wordt er, zoals gemeentesecretaris Geeske Wildeman het onlangs zei, telkens iets nieuws toegevoegd aan de dag die zo verweven is met Hedel.