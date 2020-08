Geen geknal bij nieuwe reeks legeroefeningen rond Hedel

Salvo's

In juli schrokken inwoners van Hedel zich rot toen ze midden in de nacht salvo's van zware automatische wapens hoorden. Het geknal kwam van dichtbij en Hedelnaren maakten zich zorgen dat het iets te maken had met de bedreigingen rond fruithandel De Groot. In juli was in Hedel een voordeur in brand gestoken en in Kerkdriel een woning beschoten door criminelen die niet blij zijn dat hun gesmokkelde drugs in Hedel waren ontdekt.