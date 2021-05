Geen geld voor de dierenarts? Wilma's nieuwe stichting helpt

De Joode praat gehaast, want ze is net de halve regio door gecrost om rekeningen op te halen bij baasjes van dieren die deze niet konden betalen. Huisdiereigenaren die op minimum- of bijstandsniveau leven en niet meer de nodige zorg kunnen geven aan hun huisdier, kunnen een beroep doen op de stichting.

Die hulp komt in de vorm van ondersteunen met diervoeding, het betalen van rekeningen van een dierenarts of dierencrematorium en met aanvullende zorg of coaching. Verder biedt de stichting hulp wanneer een baasje onverhoopt opgenomen wordt in het ziekenhuis of overlijdt.

Asiel Bruchem

Het idee om de stichting op te richten, bestond al langer bij De Joode. Ze werkte ruim tien jaar als asielbeheerder van dierenopvangtehuis De Bommelerwaard in Bruchem en helpt daarnaast al twintig jaar met het plaatsen van honden in binnen- en buitenland.

Was er wel eens voer over bij het asiel, dan zorgde Wilma ervoor dat het goed terechtkwam. ,,In dat asiel kon ik mijn ei kwijt. Ik ging daar in augustus 2019 weg, maar het bleef malen in mijn hoofd, dat ik nog altijd zoveel ellende zag: mensen die de zorg voor hun huisdier om wat voor reden niet kunnen betalen. Er is zoveel nood...”

Met een duwtje in de rug en wat financiële ondersteuning van een vriendin begon De Joode de stichting Sterk voor Dieren. Ze vormde een bestuur met wat mensen uit haar vrienden-en kennissenkring met net zoveel passie voor dieren als zij.

Giften

De stichting is nog maar net begonnen en leunt op donaties van particulieren. ,,We zijn een ANBI-stichting, dus de giften zijn aftrekbaar", legt De Joode uit. , Ik ben heel erg blij met die donaties! Toch hebben we hebben echt nog meer geld nodig, want we krijgen veel meer aanvragen dan donaties. Ik durf soms de mail niet te openen, want aldoor mailen mensen met aanvragen.”

,,We hebben al baasjes weten te helpen met bijvoorbeeld voer, medicijnen, dierenartsrekeningen en daar komen straks nog facturen voor crematies bij”, vertelt Wilma de Joode. ,,Want dat laatste doen we als een van de weinige stichtingen ook: we betalen voor een dierencrematie als een baasje zich dat echt niet kan veroorloven. Het is toch vreselijk als je vijftien jaar een hond hebt gehad en weet dat ‘ie in een grote bak bij de dierenarts terechtkomt na zijn dood, omdat je een rekening niet kunt betalen? Vanwege de psychische impact vergoeden wij die kosten. We geven nooit geld aan mensen zelf, alleen aan bijvoorbeeld de dierenarts of het crematorium. Zo weten we zeker dat het geld naar het dier gaat.”