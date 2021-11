Geen geld voor wankele schoorsteen; situatie bij Hurwenen ‘niet onveilig’

Kees van Baar van Samen Sterk Maasdriel was bezorgd over de veiligheid rond de schoorsteen. Begin 2020 zijn er bouwhekken om het hoge bouwwerk geplaatst, maar het is al sinds 2014 duidelijk dat de pijp dringend aan onderhoud toe is. Het duurt Van Baar allemaal te lang: bijna twee jaar na het plaatsen van de dranghekken is er niets veranderd of ondernomen. En dat terwijl het gebied rond de schoorsteen in trek is bij recreanten en wandelaars.