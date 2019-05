23-jarige Zuilichem­mer rijdt 53 km/uur te hard in Waalwijk

12 mei WAALWIJK/ZUILICHEM - Een 23-jarige man uit Zuilichem is zaterdagmiddag zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Op de Blaasbalgweg in Waalwijk reed hij 53 km/uur meer dan was toegestaan.