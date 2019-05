Zaltbommel denkt na over hoe het verder moet met de bedrijvigheid in de gemeente omdat hierover dit jaar in regionaal verband nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Sinds 2001 wordt de verdeling van bedrijfsgrond niet meer per gemeente maar voor de hele Regio Rivierenland geregeld. Afspraken worden vastgelegd in het Regionaal Programma Bedrijventerreinen, dat vier jaar van kracht is. Maar om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen, vindt er tussentijds een herziening plaats. Dat proces speelt nu en moet in het najaar zijn afgerond.