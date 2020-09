Geen stroom voor dorpshuis Ons Huis? ‘Desnoods plaatsen we een aggregaat’

WELL - Zul je meemaken. Is na jarenlang praten en intensieve voorbereiding het nieuwe dorpshuis in Well zo goed als klaar, en dan is er geen stroomaansluiting. Voorzitter Ad Robbemondt van het bestuur van Ons Huis is wel gewend geraakt aan de nodige hobbels, de afgelopen jaren. Dit had hij echter nog niet meegemaakt. ,,Desnoods zetten we er tijdelijk een aggregaat neer.”

Er wordt ondertussen druk overlegd met netbeheerder Liander om het probleem op te lossen. Robbemondt denkt dat het uiteindelijk wel goed komt, maar het zijn voor hem en medebestuurslid Johan Kremers wel de spreekwoordelijke laatste loodjes, En de epiloog van een heel lang verhaal dat tussentijds slecht dreigde af te lopen maar dit najaar toch een happy end moet krijgen. De kwestie dorpshuis Well is echter zo’n belangrijk onderwerp geworden in Maasdriel dat de tegenvaller met de elektriciteitsvoorziening volgende week een puntje van aandacht is voor de politiek.

Quote Het eerste of tweede weekend van november gaan we open, al zal het door de omstandig­he­den geen groot feest worden Ad Robbemondt, voorzitter dorpshuis Ons Huis Well

In juni ging de lang gewenste verbouwing van Ons Huis in Well van start. En tijdens de bouwvak werd er, onder snikhete omstandigheden, gewoon doorgewerkt door de mannen van aannemer Frenk Goesten uit Kerkdriel. Als het goed is kan het dorpshuis in het eerste of tweede weekend van november de deuren openen, verwacht Robbemondt. ,,Al zal het door de omstandigheden geen groot feest worden.”

Ons kindje

Terwijl de steigers door de grote zaal worden geschoven, staan Johan Kremers en hij tevreden te kijken naar de mooie ruimte die ontstaat. ,,Dit is ons kindje. Er komen ruimtes voor diverse zorgverleners die allemaal hun eigen ingang krijgen. En de grote zaal is met een geluiddichte wand te scheiden, zodat de biljarters zich kunnen blijven concentreren als OBK aan de andere kant van de wand aan het oefenen is.”

180 graden anders

Ons Huis wordt letterlijk 180 graden anders. Dat begint al met de entree. Die ligt niet meer aan de straatzijde, maar aan de kant van de nieuwe parkeerplaats. Daar kunnen acht extra auto’s terecht, waardoor de parkeerdruk voor de buurt afneemt. Well heeft over een paar weken een dorpshuis met een nieuwe keuken, een nieuwe bar, eigentijdse meubels en een goede geluidsinstallatie. Om die verbeteringen te kunnen betalen, is met succes een beroep gedaan op het VSB-fonds, het Oranje Fonds, het Prins Bernhard Cultuur Fonds, de Van Voorden Stichting en de Rabobank Altena-Bommelerwaard.

En dan helpt Ons Huis ook nog eens niet langer mee ‘aan de opwarming van de aarde’, zoals Robbemondt het uitdrukt. Het dorpshuis gaat volledig van het gas af en is stukken beter geïsoleerd. ,,We verstookten hier voor 5000 euro per jaar. We zijn trots, blij, en helemaal als het straks allemaal af is.”