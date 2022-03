Geert Bok (SGP): ‘Ook niet-christenen stemmen op onze no-nonsense aanpak’

Bewoners De Wielewaal ‘zitten huilend in hun kamer’ door mogelijke verhuizing naar Leerdam

ZALTBOMMEL - De bewoners van verzorgingstehuis De Wielewaal in Zaltbommel vrezen te worden weggerukt uit hun vertrouwde omgeving. Om nieuwbouw mogelijk te maken, staat een tijdelijke verhuizing naar Leerdam op de agenda. Dat is tegen het zere been van de 87 bewoners in het complex, onder wie de 82-jarige Letta van Tongerlo.

11 maart