Geiten in Brakel moeten toch weg

Geitenhouderij Van Giessen VOF aan de Kooiweg in Brakel weet het inmiddels: van de gemeente moet hij zijn dieren weg doen. Dit besluit hangt het bedrijf al sinds eind 2016 boven het hoofd. Van Giessen hield eerst runderen, maar stapte in 2015 over op geiten. Daar kreeg hij ook een vergunning voor. Maar toen de dieren al lang en breed op stal stonden, bleek dat het houden van geiten in strijd is met het bestemmingsplan Buitengebied. Daarin heeft Zaltbommel namelijk vastgelegd dat een geitenhouderij altijd onder de noemer intensieve veehouderij valt, ongeacht de omvang. En een intensieve veehouderij is daar niet toegestaan.