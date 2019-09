Geitenhouder mag verder bouwen aan fundering van stallen

In Zaltbommel heeft Peter Rehwinkel zich teruggevon­den

14 september ZALTBOMMEL - De terugkeer van Peter Rehwinkel in het openbaar bestuur in april 2017, als waarnemend burgemeester van Zaltbommel, is goed uitgepakt. Niet alleen voor de inwoners, die Rehwinkel vanaf de eerste dag in hun hart sloten, maar ook voor de PvdA-bestuurder zelf. Hij heeft zich in Zaltbommel teruggevonden. ,,Ik weet nu weer waarom ik dit zo’n prachtig ambt vind.”