Verklaren

Uit het jaarverslag van die commissie blijkt dat in 2019 in de Zaltbommel 46 mensen bezwaar maakten. In Maasdriel waren dat er ruim twee keer zoveel: 99. Volgens de commissie is dit grote verschil vooral te verklaren door de procedure rond de geitenstal in Hurwenen, waar in 2019 verschillende besluiten over zijn genomen die bij elkaar ruim vijftig bezwaarschriften opleverden.