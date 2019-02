Geld voor Zaltbommelse carnaval stroomt binnen

Dag na de brand in Zaltbommel: Optocht gaat door en Mispelgat­koe­rier heeft actiestic­ker

16 februari ZALTBOMMEL - Een dag na de grote brand in Zaltbommel, die de twee bouwhallen voor carnavalswagens in de as legde, krabbelt de gedupeerde carnavalsvereniging De Wallepikkers alweer op. Zaterdag wordt huis-aan-huis de Mispelgatkoerier bezorgd, mét een actiesticker. Die roept mensen op om het carnaval in Zaltbommel te steunen met een donatie. En de optocht? Die gaat door!