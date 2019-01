‘Geldergate-schandaal’-verdachte nu voor de rechter vanwege grote hoeveelheid wiet in loods in Gameren

Opgepast: aan autolak knabbelen­de paarden in Schaijk en bij Slot Loevestein

16:25 SCHAIJK/POEDEROIJEN - Het lijkt een vroege 1- april grap: een waarschuwingsbord dat wilde paarden in het begrazingsgebied de lak van geparkeerde auto’s af schrapen met hun tanden. Maar niets is minder waar. De Palmstraat in Schaijk krijgt binnenkort de primeur. Het Munnikenland bij Slot Loevestein volgt in het voorjaar.