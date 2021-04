Gelderland dreigt geitenhouder met dwangsom om aantal geiten in Hurwenen terug te dringen

UPDATE Breuk in fractie PvdA/GroenLinks Zaltbommel

16 maart ZALTBOMMEL - De fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Zaltbommel is uit elkaar gevallen. Fractievoorzitter Nico van Wijk en raadslid Anneliese van Oort gaan samen verder. Onder welke naam is nog niet bekend.