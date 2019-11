Gelderland Herdenkt start met zoektocht naar foto's

Tot februari nog onzeker­heid over leisure­park bij Zaltbommel

12 november ZALTBOMMEL - In februari moet duidelijk zijn hoeveel ruimte Rijkswaterstaat nodig heeft voor de aanleg van een tweede brug over de Waal bij Zaltbommel. Dan moet zo goed als zeker duidelijk zijn of er dan nog plek genoeg is voor een leisurepark in het Spoorveste-gebied.