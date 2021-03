Gelderland mengt zich in geitenkwestie Hurwenen; Maasdrielse politiek bespreekt stand van zaken

VIDEO Leerlingen De Waard maken kisten voor Slot Loevestein waar Hugo geen nee tegen zou zeggen

28 februari ZALTBOMMEL - Ja, het verhaal van de ontsnapping van Hugo de Groot uit Slot Loevestein kennen ze wel. Maar in het indrukwekkende kasteel in het Munnikenland zijn Lex, Harley en Domiel uit Hedel nog nooit geweest. Daar komt het binnenkort vast wel van, al is het maar om er de boekenkisten af te leveren waar ze nu enthousiast aan werken. ,,Het is leuk om dingen in elkaar te knutselen.”