Gelderlander is guller voor het Oranje Fonds dan Brabander

In totaal hebben de Gelderse collectanten in de week van 11 juni net geen 70.000 euro opgehaald. De organisatie die het meeste geld wist in te zamelen is Stichting Dierenpark ‘t Goor uit Brummen. Zij wisten 1655 euro bij elkaar te collecteren om hun accommodatie op te knappen. De totale opbrengst in Brabant was iets meer dan 48.000 euro. Daar was Hockeyclub Grave het succesvolst met 1256 euro.