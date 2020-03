Gelders voorstel: even geen provinciaal deel van de wegenbelasting heffen

ARNHEM/ZALTBOMMEL - Politieke partijen in het provinciebestuur willen graag weten welke mogelijkheden de provincie Gelderland heeft om vanuit haar schatkist iets te doen voor door het coronavirus gedupeerde ondernemers. Het provinciebestuur houdt in eerste instantie echter de boot af.

CDA, Forum voor Democratie en de VVD hebben allemaal vragen gesteld aan het provinciebestuur. De strekking was hetzelfde: wat kan de 'rijke provincie' Gelderland doen om het door het coronavirus veroorzaakte leed te verzachten.

Noodfonds voor gedupeerden

Het CDA wil onder meer weten wat de provincie kan doen om ondernemers te steunen en Forum wil weten of de provincie een noodfonds kan opzetten om gedupeerden te ondersteunen.

Meest concreet

De VVD is het meest concreet. Die komt met de vraag of de provincie de heffing van de provinciale wegenbelasting kan opschorten dan wel uitstellen.

,,Ik zou me voor kunnen stellen dat we betalingstermijnen gaan verruimen. Hoe klein het ook is, ik denk dat op dit moment voor iedere ondernemer elke euro telt'', zegt Frederik Peters van de provinciale VVD. Het provinciale deel van de belasting is 87 euro per jaar.

Volledig scherm Carla Claassen (SP): ,,Heel lang wachten kunnen we niet.” © Gerard Burgers Forum voor Democratie wil dan graag wat verder gaan. ,,Je zou de wegenbelasting dan echt moeten kwijtschelden, anders maak je het de ondernemers straks enorm lastig als deze crisis voorbij is'', zegt FD-fractievoorzitter Arjan de Kok. ,,Maar ik denk dat de meeste maatregelen landelijk moeten worden genomen.''

Dat laatste is ook de inschatting van Carla Claassen van de SP. ,,Pas als de landelijke overheid bepaalde beroepsgroepen of ondernemingen over het hoofd gaat zien, moeten we als provincie misschien kijken wat we kunnen doen. Aan de andere kant: heel lang wachten kunnen we niet.''

Andere groepen ook getroffen

Verschillende partijen wijzen ook op mogelijke andere groepen dan ondernemers die getroffen worden. ,,Ik zou er dus graag met meer rust naar willen kijken'', zegt Céline Blom van D66.

Fokko Spoelstra van de PvdA is dat met haar eens. ,,Ik denk ook aan de culturele sector. Daarom denk ik dat het goed is dat de provincie in zijn geheel kijkt naar wat de mogelijkheden zijn om iets te doen.''

Op korte termijn geen maatregelen

De statenleden komen de komende tijd niet samen, de gedeputeerden en de commissaris van de Koning wel. Zij hebben alvast besloten om op korte termijn geen maatregelen te treffen, vertelt een woordvoerder.