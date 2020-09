Gelderse CDA wil dat provincie opheldering vraagt over radar

HERWIJNEN/ZUILICHEM De Statenfractie van het CDA in Gelderland vraagt het provinciebestuur opheldering over de plaatsing van een militaire radar in Herwijnen. De partij wil weten of Gelderland betrokken is geweest bij dat besluit en of het Gelderse college 'meer informatie wil verstrekken over de noodzaak' om de radar te plaatsen.