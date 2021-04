Gelovig zijn en liefdesleven als homo? Kan allebei, zegt COC

50 jaar ‘t Slot Gameren; nog altijd zeer alert na twee golven corona

14 april GAMEREN Met nog een paar maanden te gaan tot haar pensioen beleeft Marietje de Bijl een bizarre periode in zorgcentrum 't Slot in Gameren. Ze maakte de geschiedenis van ‘t Slot vanaf het begin mee en het coronajaar was nou niet bepaald het hoogtepunt. ,,In augustus hoop ik hier 50 jaar te werken. Ik was net een maand 16 toen ik hier begon.”