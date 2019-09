Gemeente bepaalt of handhavers Avri met handboeien op pad gaan

Geweld

Lang niet iedere gemeente ziet het zitten om de ‘boa met boeien’ de straat op te sturen, bleek bij het debat over het voorstel. Bestuurders van verschillende gemeenten vinden de handboeien niet passen bij handhavers. De burgemeester van West Maas en Waal had in aanloop naar het besluit al laten weten dat het geweldsmonopolie bij de politie ligt.

Geweld is dan ook niet het doel, aldus Reus. ,,We zullen altijd eerst in gesprek gaan of waarschuwen.’' Het voorbehoud dat gemeenten zelf nog invloed hebben op het al dan niet werken met boeien, was voldoende om met het voorstel akkoord te gaan. Dit tot tevredenheid van de gemeente Tiel, die met het plan was gekomen als reactie op enkele incidenten in de stad. ,,We hopen dat de boa met boeien een stukje meer gezag krijgt", aldus de Tielse wethouder Frank Groen.