Gemeente: ‘Toilet bij Tijningenplas Zaltbommel is niet nodig’

Wethouder Heusden praat over windmolens met ‘buren’ in Ammerzoden en Well

22 juni WELL - ,,We nemen jullie net zo serieus als onze eigen inwoners.” Dat zei de Heusdense wethouder Mart van der Poel maandagavond in het dorpshuis van Well tegen bezorgde inwoners van Well en Ammerzoden. Zij hadden de bestuurder van hun buurgemeente uitgenodigd om te komen praten over het plan voor vier grote windmolens langs de Maas, pal tegenover beide dorpen.