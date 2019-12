Gemeente West Betuwe sluit steunpunt Waardenburg

Tijd voor de 42ste kerstshow; de Kerrolls zijn weer in hun element

18 december KERKDRIEL - Rolschaatsvereniging de Kerrolls staan op het punt om voor de 42ste keer een weekend lang te wijden aan hun kerstshow. Ze voeren de show vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 december op in De Kreek in Kerkdriel. En het is alle hens aan dek: alle 75 leden, van jong tot oud, werken mee aan de drie voorstellingen.