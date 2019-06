Gemeente Zaltbommel: Zwemmersjeuk in Tijningenplas

ZALTBOMMEL - Een waarschuwing voor mensen die verkoeling zoeken in de Tijningenplas in Zaltbommel: de gemeente waarschuwt dat ze er zwemmersjeuk kunnen oplopen. De aandoening wordt veroorzaakt door de larve van een worm die onder de huid kruipt . Die veroorzaakt ernstige jeuk of een branderig gevoel. Ook kunnen mensen hoofdpijn, koorts of misselijkheid oplopen. Zwemmersjeuk is niet gevaarlijk