Gemeenten Bommelerwaard gaan samen sporten stimuleren

FIOD valt woning in Velddriel binnen voor onderzoek naar witwassen

10:50 VELDDRIEL - De FIOD is dinsdagochtend vroeg een woning aan de Koestraat in Velddriel binnengevallen. Een flinke groep mensen doet onderzoek in en rond de vrijstaande woning. Het zou volgens een woordvoerder van het Functioneel Parket gaan om een witwasonderzoek.