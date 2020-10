Gemeenten Rivierenland in de financiële problemen, hoe 10 miljoen dan ook aan provincie moet worden betaald

Indrukwek­kend verhaal moeder Miriam over drama met hoogwerker: ‘O, God gelukkig, onze Remco leeft’

17 oktober SOMEREN - Voor de rechters in Zwolle nam de Somerense Miriam van Bogget woensdag en vrijdag op indrukwekkende wijze het woord, mede namens haar zoon Remco die het hoogwerkerongeluk in Zaltbommel vier jaar geleden miraculeus overleefde. Haar verhaal in grote lijnen.