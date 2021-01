Gemeenten weerleggen kritiek op huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

Video Man (72) uit Veen overleden bij ernstig ongeluk met drie auto’s op N322 in Zaltbommel

29 december ZALTBOMMEL - Op de N322 met de kruising Van Voordenpark in Zaltbommel is dinsdagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij is een 72-jarige man uit Veen overleden. Dat meldt de politie.