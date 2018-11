Gemeenteraad Zaltbommel neemt afscheid van ’scherpe’ Thom Ummels

Ummels was eerst vier jaar burgerraadslid en zat daarna acht jaar in de gemeenteraad. Peter Rehwinkel beschreef hem donderdagavond als iemand met grote maatschappelijke betrokkenheid, humor, een scherpe tong en een enorme drive om dingen te veranderen. ,,Welbespraakt en altijd hamerend op goede communicatie.” Rehwinkel refereerde ook aan de moeilijke momenten die Ummels tijdens zijn raadswerk heeft meegemaakt. ,,In de vorige periode de afsplitsing in de fractie, en in maart de tegenvallende verkiezingsuitslag. Maar je hebt je steeds herpakt. Jouw veelzijdigheid en doorzettingsvermogen vormen een kogelvrij vest.”

Invloed

Als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, sprak ook Kees Metz de vertrekkende D66-fractievoorzitter toe. ,,In deze raad verschillen we best wel eens van mening en dat is goed. Jouw bijdrage heeft iedereen scherp gehouden. Je was vasthoudend en af en toe heel vervelend. Jouw invloed in deze raad was veel groter dan je van een éénmansfractie zou mogen verwachten.”