Gemopper over fietsenstalling bij NS-station Zaltbommel duurt voort

Het is een bekend probleem: de overvolle fietsenstalling bij het NS-station in Zaltbommel. Al eerder ging het college hierover met de NS in gesprek, maar dat leverde niets op. Volgens de spoorwegen is er plek genoeg in het fietsenhok, als tenminste ook alle rekken bovenin benut worden. Omdat dat niet het geval is, voelt de NS niets voor uitbreiding van de stalling.