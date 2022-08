Genoeg aanmeldingen: ook kernen van Zaltbommel krijgen snel internet

ZALTBOMMEL - In het buitengebied was het al geregeld, maar ook de meeste kernen van de gemeente Zaltbommel krijgen nu snel internet via een glasvezelnetwerk.

Omdat voldoende mensen zich hebben aangemeld gaat het bedrijf Delta glasvezelkabels leggen in de stad Zaltbommel en in de dorpen Aalst, Brakel, Gameren en Zuilichem. De afgelopen maanden ging Delta de boer op in de gemeente Zaltbommel. Daar is het bedrijf namelijk toch al bezig in het buitengebied, om in opdracht van de gemeente snel internet te realiseren.

Europese toestemming

Dat laatste is bijzonder. Eigenlijk moeten gemeenten dit soort zaken overlaten aan marktpartijen, maar omdat die het dunbevolkte buitengebied tussen de rivieren links lieten liggen, werden de samenwerkende gemeenten opdrachtgever. Dat mocht pas na Europese toestemming, en alleen op plekken waar het internet echt onder de maat was.

Daarom konden de dorpskernen niet in het gemeentelijke project niet worden meegenomen. Daar is immers de kabel van Ziggo beschikbaar, met goed internet. Toch zijn er in de kernen behoorlijk wat mensen die voor de toekomst meer vertrouwen hebben in glasvezel. Minimaal 20 procent, waardoor het voor Delta haalbaar is om het daar op eigen kracht, los van de gemeentelijke aanbesteding, aan te gaan leggen.

De werkzaamheden starten in het najaar. Of er ook glasvezel komt in Poederoijen, Kerkwijk en Nederhemert (ook gemeente Zaltbommel) is volgens een woordvoerster van Delta nog niet bekend. ,,Daar hebben we nog geen campagne gehouden. Of dat nog gaat gebeuren, is nog niet bekend.”