GeoFort kan door steun van gemeente ook rekenen op bijdragen van provincie en Mondriaanfonds

Maasdriel belooft beterschap na kwestie De Vries

19 augustus KERKDRIEL - De gemeente Maasdriel belooft beterschap bij het archiveren van documenten en het bijhouden van gespreksnotities. Dat is een van de belangrijkste lessen die het Maasdrielse college heeft geleerd van de zogeheten integriteitskwestie rond wethouder Peter de Vries. Bij het interne onderzoek daarnaar en de toetsing van dat onderzoek is duidelijk geworden dat er behoorlijk wat stukken of verslagen niet waren terug te vinden of überhaupt niet waren gemaakt.