Gerard van den Anker (CDA) toch nog even de Tweede Kamer in

Goed nieuws voor De Steen in Heerewaar­den: MFC kan door dankzij geld van Maasdriel

17 november HEEREWAARDEN - De Steen in Heerewaarden lijkt uit de financiële problemen. De gemeente Maasdriel dicht het gat van 57.000 euro in de exploitatie van de stichting die het gezamenlijke onderkomen beheert van de basisschool, sportclubs en verenigingsleven. Nog eens 56.000 euro is bedoeld voor investeringen in het gebouw. Dat moet toekomstige exploitatieproblemen voorkomen.