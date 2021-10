Gerard van den Anker nieuwe directeur veiling Zaltbommel

Van den Anker heeft zin in de nieuwe functie: ‘Een mooie functie elders’, reageert hij op Twitter, verwijzend naar de de kwestie rond Kamerlid Pieter Omtzigt. Van den Anker maakte eerder dit jaar als invaller drie maanden deel uit van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Hij was wethouder in Maasdriel van 2014 tot 2018. Momenteel is hij voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie.