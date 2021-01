Gerard van den Anker uit Hedel beëdigd als lid van de Tweede Kamer

Eerste persoon meldt zich na nieuwjaars­brand in Hedel

4 januari HEDEL - Bij de politie heeft zich iemand gemeld die meer weet over de nieuwjaarsbrand en het illegale vuurwerk op de parkeerplaats van het winkelcentrum in Hedel. Dit is gebeurd nadat de wijkagent had gemeld dat er beelden zijn waar mensen herkenbaar op staan.