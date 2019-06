Gered orgel ingewijd met gezongen mis in Sint-Martinuskerk Zaltbommel

Van Goghkerkje

Koning Willem I schonk het in 1841 aan de Nederlands hervormde kerk van Sittard. Toen de geloofsgemeenschap in Sittard naar een andere kerk verhuisde, ging het orgel niet mee. In 1966 kwam het in de sacramentskapel van de kerk in Eindhoven te staan. En vanaf nu staat het dus voorin in de kerk van de Sint-Franciscusparochie aan de Oliestraat. Op het priesterkoor om precies te zijn. Daarmee is de kerk twee orgels rijk, want in de Sint-Martinuskerk staat ook het monumentale orgel dat in 1828 werd gebouwd door Carel Frederik August Naber uit Deventer.