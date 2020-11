Geschiedenisleraar Cambium Koen Hubers de-op-een-na-beste van het land

Ongeluk zit ook bij chemiebe­drijf Sachem in klein hoekje: verkeerde beweging leidde tot lekkage

27 oktober ZALTBOMMEL - De lekkage van de gevaarlijke stof methylchloride, op zondagavond 13 september bij chemiebedrijf Sachem Europe bv in Zaltbommel, is veroorzaakt doordat een medewerker per ongeluk tegen een ontluchtingskraantje stootte. Dat bij Sachem één verkeerde beweging kennelijk al kan leiden tot z'n ongeluk, baart zowel inwoners als lokale politiek zorgen.