Gestolen fiets na negen jaar teruggevonden in Zaltbommel

Een wijkagent kreeg begin deze maand een melding over een fiets die in Zaltbommel onbeheerd was aangetroffen. De melder had de tweewieler al een week lang bij zijn woning zien staan en vond dat vreemd. Hij waarschuwde de politie.

De fiets is vervolgens meegenomen en er is een onderzoek ingesteld. Daaruit bleek dat het voertuig achtenhalf jaar geleden was ontvreemd bij een bushalte in Ede. Omdat er destijds aangifte is gedaan en de specifieke kenmerken van de fiets zijn opgenomen, was het mogelijk te achterhalen waar het voertuig vandaan kwam. Er is contact gelegd met de eigenaresse, die de fiets inmiddels heeft opgehaald. ,,Ze was blij dat ze haar fiets (na toch een lange tijd) weer in ontvangst mocht nemen”, aldus de politie.