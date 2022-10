Gevaarlijke kruising vlakbij station Zaltbommel moet veiliger

Eerst worden er kleine verbeteringen doorgevoerd waardoor de snelheid afneemt en de zichtbaarheid van fietsers en auto's toeneemt. De werkzaamheden combineert de gemeente met de ingrepen die nodig zijn voor de aanleg van de snelle fietsroute tussen het station Zaltbommel en Den Bosch. Een grotere reconstructie of een onderzoek naar wat er verder mogelijk is, volgt nog.

Zaltbommel heeft voor 2023 voor meer verkeersprojecten geld gereserveerd, blijkt uit de meerjarenbegroting. Zo investeert de gemeente in de herinrichting en groot onderhoud van de Steenweg tussen de witte watertoren en de binnenstad. Naast vergroting van de verkeersveiligheid is het doel ervan het verminderen van verkeerslawaai.

Weg naar Slot Loevestein

In het meest westelijke puntje van de gemeente gaat Zaltbommel onderzoeken of de aansluiting op de Van Heemstraweg richting Slot Loevestein moet worden aangepakt. Vanwege de verwachte stijging van het aantal bezoekers van Loevestein is de aansluiting mogelijk ontoereikend. De afrit het Munnikenland in ligt op een gevaarlijk punt. Loevestein ontvangt jaarlijks 100.000 bezoekers. Dat moeten er in 2030 150.000 zijn.