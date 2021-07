Gewapende overval op Burger King langs A2 bij Bruchem, man aangehouden in Wijk en Aalburg

Zaltbommel tempert de ambities in 2022: ‘Geld is het probleem niet, capaciteit wel’

9 juli ZALTBOMMEL - Zaltbommel is financieel gezond: de belastingen gaan niet omhoog en er is geld voor nieuwe initiatieven. Toch wordt 2022 een relatief rustig jaar. ,,We zijn een erg ambitieuze gemeente”, zegt wethouder Kees Zondag. ,,Maar er zijn zoveel plannen dat de ambtelijke organisatie het niet kan bijbenen. We gebruiken 2022 om de balans tussen wat we willen en wat te kunnen te herstellen.”