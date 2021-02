Gewapende overval op Jumbo in Oosterhout: tweede verdachte uit Zaltbommel opgepakt én vuurwapen gevonden

Well krijgt er nog eens vijf woningen bij naast korfbal­veld

3 februari WELL - Met een plan voor nog eens vijf woningen aan de Wellsedijk zit Well er goed bij wat betreft het aanbod aan huizen. Dat vindt althans wethouder Peter de Vries over het voornemen om te bouwen aansluitend aan het nieuwe wijkje dat op het voormalige korfbalveld moet verrijzen.