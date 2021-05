Geweld De Groot laait opnieuw op: 'Sfeer is omgeslagen in wanhoop’

350 miljoen voor 'urgente dijk' Waarden­burg

29 april WAARDENBURG - De Graaf Reinaldalliantie heeft 350 miljoen euro subsidie gekregen voor de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg. Ze hoopt in juni daadwerkelijk met de klus te beginnen. Dat is geen overbodige luxe, want de dijk staat in de top tien van meest urgente projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.