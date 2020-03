Gewonde bij woningoverval in buitengebied Brakel

Man geeft vals Oekraïens rijbewijs op en rijdt dronken door Hedel

16 maart HEDEL - Een 25-jarige man zonder vaste woon -of verblijfplaats is maandagmiddag aangehouden op de Ammerzodenseweg in Hedel, omdat hij een vals Oekraïens rijbewijs opgaf en flink dronken was terwijl hij auto reed.