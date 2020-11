GGD-advies niet doorslaggevend, vergunning geitenstal Rossum definitief

DEN HAAG/ROSSUM - De gemeente Maasdriel hoeft niet alsnog uitgebreid onderzoek te doen naar een geitenhouderij die al zeven jaar aan de H. C. De Jonghweg in Rossem zit.

Verder was de gemeente niet verplicht een negatief advies van gezondheidsdienst GGD over te nemen. De GGD vond het niet aanvaardbaar dat bij vier woningen in de omgeving van de geitenhouderij de stankoverlast toenam en eiste meer onderzoek.

Geurnorm

De Raad van State is daar niet mee eens, zo blijkt nu uit de einduitspraak. Die stelt dat de stankoverlast bij vier woningen weliswaar iets toeneemt, maar nog altijd ruim onder de maximale geurnorm blijft. Dat de GGD zelf strengere geur- of stanknormen hanteert, betekent nog niet dat de gemeente die moet overnemen, aldus het hoogste bestuursrechtscollege.

Om die reden vindt de Raad het niet nodig dat Maasdriel alsnog een uitgebreide Milieueffectrapportage laat maken. Daarmee is de vergunning van veehouder Alexander van der Schans definitief goedgekeurd. Die schakelde op die locatie, die grenst aan zijn moederbedrijf in Hurwenen, overigens al in 2013 om van varkens naar 1.900 geiten.

Gesteggel

De gemeente verleende daarvoor toen een vergunning. Sinds die tijd werd er met omwonenden gesteggeld. Geitenhouder Van der Schans vergeleek het gesteggel over de stanknormen eerder met snelheidsbeperkingen op de weg: ’als je ergens maximaal 100 kilometer per uur mag, maakt het weinig verschil of je 50 of 60 rijdt. Bij één van de nabijgelegen woningen ging de geurbelasting van 4 naar 5,1 odeurunits, terwijl maximaal 8 is toegestaan’.