GGD-bus doet Hedel, Kerkdriel, Brakel, Nederhemert en Gameren aan voor prik zonder afspraak

De bus staat van 14.00 tot 20.00 uur op de parkeerplaats bij de Jumbo aan de Voorstraat. Wie langs wil komen moet niet vergeten een mondkapje mee te nemen. Bezoekers moeten ook hun identiteitsbewijs kunnen laten zien. Het aanwezige GGD-personeel kan antwoord geven over vragen over vaccineren.

Pfizer of Janssen

De GGD prikt met het coronavaccin van Pfizer of Janssen. Mensen jonger dan 18 jaar komen alleen in aanmerking voor Pfizer. Wie ouder is dan 18 jaar mag een vaccin kiezen. Voor het Janssen-vaccin is één prik nodig, voor het Pfizer-vaccin twee. Tijdens uw eerste prik wordt meteen een afspraak gemaakt voor de volgende inenting.

De prikbus komt ook naar Kerkdriel. Op donderdag 30 september staat de bus op het Mgr. Zwijsenplein. In Nederhemert staat de bus op 9 september bij de Coop, in Gameren op 10 september bij de Jumbo en in Brakel op 1 oktober bij de Plus. Telkens van 14.00 tot 20.00 uur. Vanuit de gedachte dat iedere prik er één is, bezoekt de GGD wijken en dorpen waar relatief weinig mensen gevaccineerd zijn.