GGD Gelderland-Zuid schrapt preventief gezondheidsonderzoek 11-jarigen

Het gaat om de GGD-gezondheidsonderzoeken die alle kinderen gewoonlijk krijgen op 11-jarige leeftijd. Het onderzoek van 6-jarige basisscholieren door een GGD-arts gaat nog wel door.

De GGD Gelderland-Zuid, waar de Bommelerwaard bij hoort, heeft dit in een brief aan ouders laten weten.

Bal bij de ouders

Voeding, lengte, (over)gewicht, slaapgedrag, zindelijkheid, opvoedingsproblemen en psychische gesteldheid zijn zaken die aandacht krijgen in het gezondheidsonderzoek. In de brief vraagt de GGD ouders die zich geen zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind, af te zien van het onderzoek. Ouders die wel bedenkingen hebben, kunnen nog contact opnemen met de gezondheidsdienst om een afspraak te maken. De GGD legt de bal dus bij de ouders.

Daar zijn inmiddels politieke vragen over gesteld. De Nijmeegse PvdA hekelt de wijze waarop ouders hun voorkeur voor wel of geen onderzoek bij hun kind moeten afhandelen. ,,Als de ouder of verzorger niks doet, dan gebeurt er niks. Wij vinden dat je dat minstens moet omdraaien, dus dat ouders of verzorgers actie moeten ondernemen als ze géén onderzoek willen”, zegt fractievoorzitter Ammar Selman.

Te makkelijk

Volgens hem gaat er veel te makkelijk een streep door het reguliere gezondheidsonderzoek voor 11-jarigen op de basisschool. Preventie van gezondheidsproblemen, maar ook het signaleren van bijvoorbeeld huiselijk geweld komen daarmee in gevaar.

De PvdA zegt zich zorgen te maken om met name de kinderen die het vanwege een achterstandssituatie mogelijk toch al zwaarder hebben. Daarbij komt volgens Selman een cruciaal moment te vervallen om problemen bij kinderen te signaleren. ,,Terwijl we weten dat er in deze coronatijd meer meldingen zijn van kindermishandeling. Tijdige signalen zijn dan extra van belang. Het reguliere onderzoek van de GGD speelt juist hierin een belangrijke rol. De kans dat deze ouders zichzelf melden, is nihil.”

GGD’s moeten keuzes maken

De GGD Gelderland-Zuid wil nog niet reageren op de kwestie. Volgens de woordvoerster van de landelijke GGD kampen alle regio’s met achterstanden als gevolg van de schoolsluitingen. ,,Of meer regio’s dezelfde aanpak kiezen, weet ik niet. Wel is zeker dat elke GGD-regio keuzes moet maken in het leggen van prioriteiten.”