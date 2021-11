GGD opent extra testlocatie in Zaltbommel

Testen in Zaltbommel kan alleen op afspraak via coronatest.nl of 0800-1202. Er wordt getest tussen 9.00 uur en 14.45 uur. De GGD benadrukt dat de voorziening niet bedoeld is voor testen voor toegang. ‘Bij de GGD kun je je laten testen als je klachten hebt of in contact bent geweest met iemand die corona heeft. Niet voor testen voor toegang', is het antwoord op vragen die via Facebook worden gesteld.