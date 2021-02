GGD stuurt testbus langs basisscholen bij besmetting met corona

Nu de basisscholen weer open zijn, is het beleid op de scholen aangescherpt. Leerkrachten en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, moeten thuis in quarantaine. Ze kunnen zich wel na vijf dagen laten testen: is die test negatief, dan mogen ze weer naar school. De test is vrijwillig, maar wie zich niet laat testen moet in totaal tiendagen in quarantaine blijven.