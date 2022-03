Gilco Grandia (ChristenUnie): ‘We dreigen het contact met de burger te verliezen’

Gilco Grandia (49) is met recht een ervaren rot in de politiek. Al in 2006 zat in de lokale gemeenteraad namens de PvdA, maar daar voelde hij zich steeds minder senang ,,Het geloof werd in de periode steeds belangrijker voor mij. Dat botste bij de PvdA met een aantal onderwerpen, zoals abortus of euthanasie.’’ In 2011 stapte de Aalstenaar over naar de ChristenUnie. Daarvoor zit hij sinds 2014 in de raad.