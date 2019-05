Glasvezelstrijd in de polder;

Chiel Goesten (18) uit Hedel is Europees kampioen koeien knippen en scheren

6 mei HEDEL - Een slinger met foto's in de woonkeuken van de familie Goesten herinnert nog dagelijks aan het succesvolle Holsteintreffen in het Belgische Libramont. Daar wist zoon Chiel (18 jaar) in de categorie jonge fokkers tweemaal goud in de wacht te slepen voor het showmanship èn het toiletteren. Ook behaalde hij in het totaalklassement van de junioren de eerste prijs.