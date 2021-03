Goed nieuws voor Aalst: cafetaria Halosta in de loop van april open

Het nieuws is in Aalst en omgeving met groot enthousiasme ontvangen. Het verdriet in het dorp was groot toen eigenaar André van Zanten in december aan corona overleed. In januari zag het er nog naar uit dat het definitief einde verhaal zou zijn voor de horecagelegenheid die een begrip is in de omgeving. ,,Ik vond het zonde om die mooie plek in het hart van het dorp verloren te laten gaan", zegt Swart.